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23.04.2020 - 19:29 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100. yıl' paylaşımı! Tüm dünyaya haykırıyoruz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya paylaşımından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki: Hakimiyet bilakayduşart milletindir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın iletisindeki videoda ise TBMM'nin açılışı ve 15 Temmuz darbe girişimine direnen halkın görüntüleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100. yıl' paylaşımı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından TBMM'nin açılışının 100. yılıyla ilgili paylaşım yaptı.
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