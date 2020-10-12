MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ile kritik görüşme
ABONE OL
12.10.2020 - 20:33 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ile kritik görüşme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ile kritik görüşme

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için AB’den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, AB'ye "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü" konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulundu.

Hiçbir şeye aldırmadılar! Oturmaya devam ettilerAntalya'da falezlerin üzerindeki betona oturmak isterken yaklaşık 20 metreden kayalıklara düşen Necdet Sarı ağır yaralandı. Sarı, düştüğü yerden çıkarılırken bazı kişiler ise hiçbir korumanın olmadığı falezler üzerinde oturmaya devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Hiçbir şeye aldırmadılar! Oturmaya devam ettiler...

Hiçbir şeye aldırmadılar! Oturmaya devam ettiler...

Sıradaki Haber