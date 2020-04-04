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04.04.2020 - 11:13 | | İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş için anma mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı. Paylaşımda Alparslan Türkeş'in fotoğrafına da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan, Alparslan Türkeş paylaşımı

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