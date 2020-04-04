04.04.2020 - 11:13 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş için anma mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı. Paylaşımda Alparslan Türkeş'in fotoğrafına da yer verildi.
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