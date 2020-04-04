Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı. Paylaşımda Alparslan Türkeş'in fotoğrafına da yer verildi.