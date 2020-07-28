Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya mesajı: Önemli olan asli işlevine dönmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

- ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI: Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Ülkemizde kesilecek büyük ve küçük baş kurbanlıkların tamamı yerli üretimdir. Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlarımıza dikkatli olmalarını, kurallara riayet etmelerini rica ediyorum. Salgının devam ettiği şu günlerde ‘tamam’ diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarından bayramda da asla taviz vermiyoruz. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Salgın dönemini geride bıraktığımızda yaptığımız fedakarlıkların karşılığını ziyadesiyle alacağımız güzel günler bizi bekliyor.

- TÜM GÜÇLERİYLE SALDIRIYORLAR: Bu gerçeği görenler tüm güçleriyle milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin egemenlik haklarına saldırmaktadır. Türkiye’yi hala geçmişin zayıf ve ürkek devleti sananlar bu saldırılarla netice almayı, ülkemizin üzerinde yeniden tahakküm kurmayı hayal ediyorlar. Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz. Müzakere ve adil anlaşmalar yoluyla çözülebilecek meselelerde oldu bitti ile ülkemizi dışlamaya kalkanlar her seferinde bu cevapla karşılaşacaklarını bilmelidir.

- TARTIŞMAK ANLAMSIZ: Ayasofya’nın Fatih’in vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılması, ülkemizin egemenlik haklarını kullanma konusundaki kararlılığının son örneklerinden biridir. Sadece Ayasofya’nın serencamı dahi milletimizin bu topraklardaki bin yıllık varlığını hangi zorluklarla sürdürebildiğinin ispatıdır. Fethin en önemli hatırası olan Ayasofya’nın hangi şartlar altında 500 yıllık camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın bir anlamı olmadığına, kalmadığına inanıyoruz. Önemli olan bu ulu mabedin yeniden asli işlevine, bağlayıcı hukuki belge olan vakfiyesinde belirtilen misyonuna dönmüş olmasıdır. Fatih’in 1453 yılında camiye çevirdiği İstanbul’un gözbebeği Ayasofya milletimize, tüm Müslümanlara ibadethane olarak hizmet vermeyi sürdürecek. Burada Müslümanlar dışında Hristiyan alemi aynı şekilde gelip ziyaretlerini yapabilecektir.

- YEMİN EDİYORUZ Kİ: Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu ulu mabedin cami vasfını yeniden kendisine iade etmiştik. Ayasofya’nın kubbeleri yeniden ezan, kuran, salavat, tekbir sesleri ile inledi. Ayasofya’yı ecdadın emanetine uygun olarak üç neslin hayalinde yaşattığı şekilde bir cuma günü aslına rücu ettirdik. Şehri İstanbul’un artık bize tebessümle baktığını tüm kalbimizle hissediyoruz. Ayasofya’nın vakfiyesine aykırı şekilde müzeye dönüştürüldüğü günden beri bu ulu mabedin yeniden ibadete açılması için mücadele veren büyüklerimizin her birini saygıyla yad ediyoruz. 567 yıl önce cami sıfatıyla şereflenin bu mabedin sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun şekilde ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz. Bugün yeniden yemin ediyoruz ki ezanımıza, vatanımıza, bayrağımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üzerinde ebediyyen inlemesi için gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Türkiye bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Hiç kimsenin bu ülkenin ve bu milletin istiklal ve istikbaline el uzatmayı aklından dahi geçirmemesi için büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Dahili ve harici bedbahtların gizli veya açık tüm saldırılarına rağmen tek yürek, tek bilek, tek vücut olarak yedi düvele karşı vatan müdafaası yapıyoruz.

- GENÇLERE ÇAĞRI: Gençlerimize sesleniyorum; camilerimizi ihmal etmeyin, gençler camilerimizde ne kadar secdeye kapanırsanız biliniz ki camilerimizle birlikte siz de o kadar güçlü olacaksınız. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması camilerden bir caminin hizmete girmesi demek değildir. Bir zamanlar topluca sabah namazları derdik, lise çağlarımızda hep birlikte sabah namazlarına giderdik. Şimdi yeniden aynı dönemin, aynı sürecin başlamasının Ayasofya ile çok ama çok önemli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanınız olarak gençlik bunu sizden yine bekliyoruz. Öyle büyüklerimiz vardı ki konferanslarında sadece Ayasofya konferansları yapar, ‘Ayasofya açılacak’ derler ve hüngür hüngür onlar ağlar, bizler ağlardık.

- SİZ YAPIN BE!: Ülkemizde bir kesim yapılan yollara, köprülere, havalimanlarına, hastanelere, barajlara, fabrikalara, yüksek teknoloji atılımlarına, savunma sanayii projelerine siyasi ve diplomatik hamlelerine ne tepki veriyorsa Ayasofya’ya da o tepkiyi göstermiştir. Amaç, özgüven sahibi büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasının önüne geçmektir. Geçemeyeceksiniz, engelleyemeyeceksiniz. Boğaz’ın altından tünel geçirirsiniz karşı çıkar, Avrasya Tünelini yaparsınız, üçüncü köprüyü yaparsanız, Osmangazi’yi yaparsınız buna karşı çıkarlar. Nerede ne yaparsanız yapın hepsine karşı geliyorlar. Bir şey de siz yapın be, yapın. Biz sizin gibi değiliz, teşekkür etmesini biliriz.

- NEREYE GELİYORSUNUZ: Terör örgütlerine göz kırpan, darbecilere arka çıkan, ülkesini her fırsatta yabancılara şikayet eden, kendilerine millete hizmet için emanet edilen imkanları heba eden bu zihniyetin yaptığı işin adı muhalefet olamaz. İster eski ister yeni olsun muhalefet adına ortaya çıkan tüm aktörlere dikkatlice bakarak şu soruya cevap verilmesini istiyorum, içlerinde ülke yönetmek için eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma herhangi bir alanda ayakları yere basan, dişe dokunur, kayda değer, çözüm odaklı, somut teklifler içeren bir program var mı? Kongre yaptılar söyledikleri ne; ‘biz geliyoruz’ dediler. Ya nereye geliyorsun? Projen var mı? Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, dış politikada neyi yapacaksın?

‘Giresun kalite fındık 22.5 lira’

Erdoğan, ekonomi gündemine ilişkin ise şunları söyledi: “Bu bayramda 6. defa 12,4 milyon emeklimize 1000’er lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Ödediğimiz ikramiye tutarı, muhalefetin aklında iyi tutması lazım, 64,2 milyar liradır. Engelli, yaşlı aylıklarıyla evde bakım ücretlerini de bayramı beklemeden hesaplara yatırıyoruz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini bayram öncesi tamamlayacağız. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız. Hububat, bakliyat, çay alım fiyatlarını daha önce açıklamıştık. Önemli üretim talebi olan fındık alım fiyatlarını belirledik. Geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisimiz 16,5-17 lira-kilo üzerinden alıma çıkmıştı. Bu sayede düşme eğilimi gösteren fındık fiyatları sezon içinde 18-20 lira civarında seyretmişti böylece üretici alın teri karşılığını alabilmişti. Fındık ihraç fiyatının kilogramda 5,8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti. Toplam fındık ihracatımız da 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yeni sezonun fındık fiyatlarını açıklıyoruz. Yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık için TMO kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite fındık için bu fiyat kilogramda 22 TL’dir. Yüksek randımanlı fındıkta kilogram başına 1 lira, alan bazlı gübre ve mazot desteği olarak kilogram başına 2 lira destekleme yapıyoruz. Fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25 ila 25,5 seviyesine çıkarmış oluyoruz.”

Putin ile konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya’yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendirilerek Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Putin, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konularında mutabık kaldı.