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02.03.2020 - 14:59 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bahar Kalkanı Harekatı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bahar Kalkanı Harekatı' paylaşımı

Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. Kimsenin “Suriye’de Rusya’nın ne işi var, Amerika’nın ne işi var, İran’ın ne işi var, Fransa’nın ne işi var” dediğini duymadık. Ama iş Türkiye’ye gelince hemen “Suriye’de ne işimiz var” yaygarasını basıyorlar" dedi.

    SİHA korkusu Esad askerlerine bunu yaptırdı!Esad rejimi taraftarlarının sosyal medya hesaplarından sabah saatlerinde paylaşılan görüntülerde, rejimin özel kuvvetlerine bağlı askerlerin kamuflaj içerisinde sivil ambulansta intikal ederken öz çekim yaptıkları görüldü.
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