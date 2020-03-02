Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bahar Kalkanı Harekatı' paylaşımı

Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. Kimsenin “Suriye’de Rusya’nın ne işi var, Amerika’nın ne işi var, İran’ın ne işi var, Fransa’nın ne işi var” dediğini duymadık. Ama iş Türkiye’ye gelince hemen “Suriye’de ne işimiz var” yaygarasını basıyorlar" dedi.