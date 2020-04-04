MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Türkeş'e taziye telefonu
ABONE OL
04.04.2020 - 20:13 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Türkeş'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Türkeş'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dileledi.

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

6 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

6 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte araç giriş kısıtlamalarına ilişkin detaylar

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte araç giriş kısıtlamalarına ilişkin detaylar

Sıradaki Haber