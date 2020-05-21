MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımı
ABONE OL
21.05.2020 - 23:17 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktırö inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'de açılan Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

21 Mayıs Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 657. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası - 6 bilen oldu mu, Büyük ikramiye hangi ile çıktı?

21 Mayıs Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 657. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası - 6 bilen oldu mu, Büyük ikramiye hangi ile çıktı?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

HES kodu nedir, nasıl alınır, kimler alabilir? - 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu - Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu ne işe yarar? 2020 HES Kodu sorgulama ekranı

HES kodu nedir, nasıl alınır, kimler alabilir? - 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu - Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu ne işe yarar? 2020 HES Kodu sorgulama ekranı

Sıradaki Haber