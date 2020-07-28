MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram uyarısı! 'Çok ama çok dikkat etmeli'
ABONE OL
28.07.2020 - 13:08 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram uyarısı! 'Çok ama çok dikkat etmeli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Kabir ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Koronavirüs salgını) Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la gittiği Karacaahmet Mezarlığı'nda, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye Gülbaran ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. 

Mezarlık çıkışında kendisine "İyi bayramlar." dileyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, basın mensuplarının "Bayram mesajınız var mı?" sorusu üzerine, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, her şeyden önce tüm milletimin, tüm İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle bizim bu dini bayramlarımız ağırlıklı olarak birliğin, beraberliğin müjdecisi ve birer vesilesidir ve inanıyorum ki insanlığın birçok sıkıntıları yaşadığı böyle bir dönemde, Kurban Bayramımız da bunlara vesile teşkil edecektir. Aynı zamanda da tabii kurbanla beraber, fakir fukara, dar gelirli, yoksul inşallah kurbanlarımızın etiyle de evler bu noktada şenlenecektir. Tabii bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki; aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde. Ben bu vesileyle tekrar tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm aileler için sevinç, birlik, beraberlik vesilesi olmasını diliyorum."

UYARI GELDİ

Koronavirüs salgınına da özellikle dikkat edilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan bayram uyarısı Çok ama çok dikkat etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğandan bayram uyarısı Çok ama çok dikkat etmeli

 

 

 

 

 

Belediye Başkanı Halil Öztürk ile yasak aşk yaşadığı iddaa edilen Sümeyra Tilki'nin buluşması kamerada.Antalya’nın Elmalı ilçesi, Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförü Ahmet Tilki’nin eşi arasındaki yasak aşk iddiasıyla karıştı. Tilki, “Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım” diyerek istifa etti. Öte yandan bugün yayınlanan yasak aşkın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arefe günü tam gün tatil mi 2020? Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte?

Arefe günü tam gün tatil mi 2020? Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte?

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu!

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu!

Sıradaki Haber