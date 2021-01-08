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08.01.2021 - 21:49 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her zaman ve her koşulda mukaddes vatanımıza ve bayrağımıza aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, İstiklal mücadelesinde düzenli ordunun batı cephesinde Yunan ordusuyla yaptığı ilk muharebe olan Birinci İnönü Savaşı'nda kazanılan zaferin, tarihe parlak başarı örneklerinden biri olarak geçtiğini belirtti.

Birinci İnönü Zaferi'nin aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın nihai zaferle sonuçlanmasının da müjdecisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal'in 'Yeni Türkiye devletinin küçük, ancak milli ülkülü genç ordusu, en dar bir hesapla üç kat düşmanı İnönü Meydan Savaşı'nda yendi' sözleriyle anlattığı zafer, milletimizin kararlılığını ve mücadele azmini artırmıştır. Aziz milletimizin imkansızlıklar içinde dahi bağımsızlık uğruna canı pahasına verdiği mücadeleyle elde ettiği şanlı zaferlerimiz geleceğimiz için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Biz de her zaman ve her koşulda mukaddes vatanımıza ve bayrağımıza aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."

 

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