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18.10.2020 - 20:25 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Birlik, beraberlik" vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin yükselişinin engellenemeyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Birlik, beraberlik" vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter paylaşımında "Yüreğimiz toplu vurduğu müddetçe, her türlü tefrikayı bünyemizden uzak tuttuğumuz sürece, Allah'ın izniyle bu ülkenin yükselişinin, bu milletin zenginliğinin önünde duracak hiçbir güç yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Şırnak'ta yaptığı konuşmanın yer aldığı bir videoya da yer verdi.

İşgalden kurtarılan Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikildiAzerbaycan askerleri, Ermenistan'ın işgalinden kurtardıkları Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti.
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