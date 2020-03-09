Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'deki gurbetçilere koronavirüs uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle, bugün bir çalışma ziyaretinde bulunmak için Brüksel'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen gurbetçilere seslendi ve koronavirüs uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini canlı blogla aktarıyoruz:

19.20: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

19.00: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçakta, Brüksel'de yapacağı konuşma metninin yer aldığı notları okuduğu fotoğrafı, "Brüksel yolundan... Pür gayret, pür samimiyet..." ifadeleriyle paylaştı.





18.37: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Daimi Temsilciği önünde kendisini bekleyen Türklere hitaben yaptığı konuşmada, koronavirüs konusunda dikkatli olunmasını istedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BRÜKSEL TEMASLARI

Türkiye’nin özellikle İdlib’te mülteci baskısının artması üzerine Yunanistan sınırlarını açma ve mültecilerin Avrupa’ya gidişinin engellenmeme kararının ardından Erdoğan görüşmelerinde mülteci konusunu ele alacak.

Erdoğan’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştireceği kritik zirve Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak.

Görüşmede 18 Mart 2016 tarihli geri kabul ve vize serbestisini de içeren anlaşma da detaylı ele alınacak.

Brüksel heyetinde Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Balkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı eşlik ediyor.

Vatandaşlar karşıladı

Erdoğan'ın AB Daimi Temsilciliğine gelişinde yaklaşık 150 kişi Türk bayrakları ile bekledi. Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.





