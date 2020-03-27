27.03.2020 - 13:08 | | DHA
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs mesajı
Son dakika haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımlayarak, vatandaşlara yapılan ikazlara uyulması ve temizliğe önem gösterilmesi uyasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından corona virüs salgınıyla alakalı mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "Corona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim." ifadeleri yer aldı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden paylaştı! Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayınSağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, “Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın” diyerek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.