Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından corona virüs salgınıyla alakalı mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "Corona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim." ifadeleri yer aldı.