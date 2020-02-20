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20.02.2020 - 20:47 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi" paylaşımı

Erdoğan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her kitap, bir alimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce alimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. İnşallah gençlerimiz Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışındaki konuşmasından da bir bölüme iletisinde yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi" paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerini kaydetti.
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