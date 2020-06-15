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15.06.2020 - 10:56 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine taziye mesajı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde yaralananları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine taziye mesajı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova Devlet Hastanesi'nde depremde yaralanan vatandaşlara ve yakınlarına 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Oktay, depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşerek başsağlığı diledi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Oktay, depreme ilişkin gelişmeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Oktay'ın telefonundan Mehmet Sait Pullu ile görüşen Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi ilet. Allah sabırlar versin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk depreme canlı yayında böyle yakalandı!Son dakika haberine göre Bingöl'de dün meydana gelen 5.7'lik depremle alakalı gelişmeleri izleyicilere aktarmak için Bingöl'ün Elmalı köyünden canlı yayın yapmaya hazırlanan muhabir Fulya Öztürk depreme yakalandı.
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