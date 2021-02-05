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05.02.2021 - 00:18 | | AA

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek kampanyasına yanıt: 'Herkese yüreğimiz de kollarımız da açık'

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için Twitter'da başlatılan destek kampanyası hakkında, "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese, yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık" dedi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek kampanyasına yanıt: 'Herkese yüreğimiz de kollarımız da açık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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