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25.01.2021 - 23:44 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'daki deprem konutları paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki deprem konutlarıyla ilgili, "Okulları, camileri ve parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'daki deprem konutları paylaşımı

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'daki hesabından, depremin ardından Elazığ'a yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik... Burada gözyaşı vardı... İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik. O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Elazığdaki deprem konutları paylaşımı

Bu paylaşımının ardından hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının fotoğraflarını paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ve 1 yıl sonra ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik. Okulları, camileri ve parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun. Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız..."

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Elazığdaki deprem konutları paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Elazığdaki deprem konutları paylaşımı

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