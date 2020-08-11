11.08.2020 - 22:39 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Eren' paylaşımı: Kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ü şehadetinin 3. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Şehadetinin üçüncü yılında terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde...
Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.
Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2020
Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/S7UgYPGfcO