MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan Büyükyıldırım ve Demir için başsağlığı mesajı
ABONE OL
21.07.2020 - 10:39 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan Büyükyıldırım ve Demir için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'da şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyükyıldırım ve piyade sözleşmeli er Mustafa Ahmet Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan Büyükyıldırım ve Demir için başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Çukurca'daki bir üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olan Büyükyıldırım ve Demir'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hakkari şehidi 2 asker törenle memleketlerine uğurlandı

 

İletişim Başkanlığı'ndan Irak paylaşımı! İşte Türkiye'nin hedefi...Son dakika gelen habere göre; İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından paylaşım serisi yaparak Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarla neyi hedeflediğine dair bilgilendirici bir video yayınladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Esenler’de dehşet anları! Klima bomba gibi patladı

Son dakika... Esenler’de dehşet anları! Klima bomba gibi patladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Son dakika! İBB'den elektriklik kaykay (e-scooter) kiralama sistemlerine düzenleme

Son dakika! İBB'den elektriklik kaykay (e-scooter) kiralama sistemlerine düzenleme

Sıradaki Haber