Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay mesajı: Gurur ve övünç vesilesi olmuştur

Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, barışçı ve hukuka saygılı Türk dış politikasının, 81 yıl önce elde ettiği büyük bir başarıyla Hatay'ın anavatana bağlanmasının genç Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomasi alanındaki kazanımlarının ilk halkalarından birini oluşturduğunu belirtti.

Hatay Millet Meclisi'nin kendi arzu ve iradesiyle aldığı kararın milli birlik ve bütünlüğü güçlendirirken, Doğu Akdeniz'deki Türkiye varlığını da perçinlediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kültür ve medeniyetlerin binlerce yıldır bir arada yaşadığı Hatay'ın Türkiye'ye katılımı, hoşgörü diyarı ülkemiz için de ayrı bir zenginlik, gurur ve övünç vesilesi olmuştur. Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayanları rahmetle minnetle yad ediyor, Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."



'Erzurum Kongresi' mesajı





Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet düsturumuzun nüvesini oluşturan kararların alındığı Erzurum Kongresi, aziz milletimizin bağımsızlığına olan tutkusunun da bir vurgusudur. Alınan kararların mahiyeti ve kapsamı itibarıyla büyük bir milletin geleceğinin planlandığı, ilelebet yaşayacak bir devletin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, büyük Türk milleti için milli iradeyi hakim kılmanın esas olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Erzurum Kongresi, tüm dünyaya Türk milletinin varlığını ve birliğini gösterirken, istiklal kararlılığımızı vurgulayarak, Kurtuluş Savaşının nihai hedefinin tam bağımsızlık olduğunu ortaya koymuştur. Milli güçlere, milletin topyekûn mücadelesine ve Milli Meclis'e dair önemli kararların alındığı Erzurum Kongresi, yerlilik ve millilik konusunda devletimizin ve milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Erzurum Kongresi'nin 101'nci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."