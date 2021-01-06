MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam'a taziye telefonu
ABONE OL
06.01.2021 - 23:02 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı, ablası Naciye Sağlam'ın vefatı dolayısıyla arayarak taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam'a taziye telefonu

HÜDAPAR Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören ablası Naciye Sağlam'ın (62) vefatı dolayısıyla Genel Başkan Sağlam’ı telefonla arayarak taziye dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlam'a derin üzüntülerini dile getirerek merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diledi.

Sağlam ise taziye dileklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de telefonla Sağlam'ı arayarak taziye dileklerini ilettiği öğrenildi.

    Osmaniye'de kamyonet bahçe duvarına çarptıOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptıktan sonra devrilen kamyonetin sürücüsü Ahmet Avşar (60) hayatını kaybetti, araçta bulunan Nuri Dinçer ise yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mike Pence kimdir? Mike Pence kaç yaşında, görevi nedir? Mike Pence biyografisi

    Mike Pence kimdir? Mike Pence kaç yaşında, görevi nedir? Mike Pence biyografisi

    Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

    Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

    Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

    Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

    Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

    Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber