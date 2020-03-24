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24.03.2020 - 21:30 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İnanırsak yaparız, beraber başarırız" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından AK Parti'nin yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına karşı hazırladığı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı video klibi paylaştı.

 

Partinin sosyal medya hesaplarından daha önce yapılan paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalara yer verildi.

Videoda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız." sözleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İnanırsak yaparız, beraber başarırız" paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından AK Parti'nin yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına karşı hazırladığı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı video klibi paylaştı.
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