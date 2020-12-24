24.12.2020 - 13:09 | | DHA-AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü telefonda kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon görüşmesinde, Aliyev'in doğum gününü tebrik ederek, ailesi ve milletiyle sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür olması temennisinde bulundu.
Aliyev'in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için Aliyev'e teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.
100 milyon TL için geri sayım başladı! Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'i tükendiHeyecanın zirve yaptığı geri sayım başladı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. Vatandaş ise 100 milyon liralık dev ikramiye için kuyruklarda sıra bekliyor. 2021'e sadece günler kalmışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı.