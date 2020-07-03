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03.07.2020 - 17:29 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin İstanbul'un cami zenginliğini bir adım öteye taşıyacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin ibadethanemize karışmaya hak ve salahiyeti yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin ibadethanemize karışmaya hak ve salahiyeti yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin ibadethanemize karışmaya hak ve salahiyeti yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün temelini attığımız Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ni süratle tamamlayarak şehrimizin ve tüm Müslümanların hizmetine sunacak, İstanbul'un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında "Ülkemizdeki her inanç sahibinin hakkını korumaya devam edeceğiz" başlığı ile konuşmasından bölümler de yer aldı.

Cami hakkında bilgiler de yer alan paylaşımda, 7 bin metrekare oturum alanı, 20 bin kişi kapasitesi ile 4 bin metrekare atölye ve çok amaçlı salon ile 900 araç kapasiteli otoparkın bulunacağı belirtildi.

Paylaşımda, caminin 56 bin 100 metrekare toplam yapı alanı bulunduğu aktarılarak, kubbe çapının 25 metre olacağı, ikisi 81 metre, diğer ikisi 72 metre olan 4 minarenin inşa edileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi paylaşımı

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