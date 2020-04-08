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08.04.2020 - 22:29 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verenlere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verenlere teşekkür

Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.

 

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