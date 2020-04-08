08.04.2020 - 22:29 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verenlere teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.
Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.
Önce beyin tümörünü ardından coronayı yendi!Samsun’da, eşinin beyin tümörü ameliyatı için gittikleri hastanede yapılan tetkiklerde corona virüs testi pozitif çıkan Ahmet Turan (45) ve eşi Nuray Gökçe (46) hastalığı birlikte yenerek taburcu oldu. Önce beyin tümörü ile ardından da corona virüse karşı verdiği savaşı kazanan Nuray Gökçe ile eşi alkışlarla uğurlandı.