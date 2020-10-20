20.10.2020 - 14:11 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Mustafa Destici’yi telefonla arayarak tebrik etti.
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Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.