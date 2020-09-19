MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Sonuna kadar sürdüreceğiz
ABONE OL
19.09.2020 - 20:04 | | İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Sonuna kadar sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Sonuna kadar sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz. Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: En güzel cevabı vereceğiz!
Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller dolduAntalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine koştu. Sahillerdeki kalabalığın maske ve fiziki mesafe kuralına uymadıkları dikkati çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otları temizlemek istedi! Ortalığı savaş alanına çevirdi

Otları temizlemek istedi! Ortalığı savaş alanına çevirdi

SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

Milli Piyango sonuçları 19 Eylül sayfası! Çekiliş no: 5

Milli Piyango sonuçları 19 Eylül sayfası! Çekiliş no: 5

Sıradaki Haber