Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın konuşmasından satır başları:

Yılda 3 bin ton ile 6 bin ton mühimmatı işleyecek bu tesis sıfır atık projesiyle bu atıkları ülke ekonomisine kazandıracak.

Elde ettiğimiz başarılarda askerimizin bilek gücü yanında savunma sanayi çalışmalarınında büyük faydası var. Savunma sanayii 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştı.

Yerlilik ve millilik özellikle savunma sanayiide olmazsa olmaz bir şarttır. Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 5 firma ile temsil ediliyoruz.

Hisar hava savunma sistemini hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız. Uzun menzilli hava savunma sistemi siper konusunda da büyük gelişme yaşadık.

Bozdoğan füzemizi en kısa sürede envantere alacağız

İnşallah kısa sürede uçak gemimizi de yapacağız. Yerli uçağımızı ise 2023'te hangardan çıkaracağız. F-35'i bize vermemekle tehdit edenlere en iyi cevap bu olacak. Kendi sınıfının en iyisi olacak.

Geleceğin harp teknolojilerini şimdiden tasarlıyoruz. Elektromanyetik silahlar ve lazer silahlar üzerinde çalışmalarımız sürüyor.