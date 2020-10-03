Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılışını yapacağımız eserlerin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Barajımızın hizmete girmesiyle Amik Ovası, su baskınlarıyla değil, bereketiyle anılacaktır.

Suriye sınırımıza yakın bir yerde 1977 yılında hizmete alınan Tahtaköprü Barajı'nı 9 metre yükselttik. 453 bin dekara çıkarmış olduk. Bu projenin sulamada yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretimindeki katkısı da 80 milyon liradır. Kapasite artışıyla birlikte 31 bin kişiye ilave istihdam sağlanacaktır. Toplam sulama alanı büyüklüğü 1 milyon 50 bin dekarı buluyor. Sulama projesinin ilk kısmını yatırım programına aldık, en kısa sürede inşaasına da başlayacağız.

Sulamasıyla taşkın korumasıyla Hatay'ı her alanda suyun bereketiyle kavuşturuyoruz.

Bu çerçevede son 18 yılda Hatay'a 3 milyar liralık su yatırımı yaptık.

Ülkemizin tüm illeri gibi Hatay'ı da kalkındıracağız. Dün Konya'da şehir hastanesinden çevre yoluna kadar bir dizi açılış gerçekleştirdik. Sayısız eseri milletimizin hizmetine sunduk.

Geçtiğimiz 18 yılı milletimize hizmet ederek geçirdik. Türkiye büyüdükçe uluslararası düzeyde de haklarını savunabilir hala geldi.

Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik

Suriye'den Libya kadar mazlumların yanında yer alırken kendi geleceğimize de şekillendirmeye devam ediyoruz.

Suriye güven içinde olmadan Türkiye'nin de güven içinde olmayacağını biliyoruz. İdlib'de yeni bir trajedi yaşanmasına neden olacak hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz.

Ülkemizde kendi devletine husumeti ama gayreti haline getirmiş bir kitle var. Bu kesimler az olmalarına rağmen rahatsızlık vericidir. Milli meselelerde düşmanın 5. kolu gibi davranan bu kitleler bu açılışlardan rahatsız oluyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın bu kesimleri rahatsız etmeye devam edeceğiz.