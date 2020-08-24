Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Navtex tepkisi: Her olumsuzluğun sorumlusu Yunanistan olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sözlerimin başında önceki gün başta Giresun olmak üzere Karadeniz'deki afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Arama çalışmaları süren vatandaşlarımızdan mutlu haberler almayı bekliyoruz. Afetin duyulduğu andan itibaren devletimiz her kurumu ile halkımızın yanında yer almıştır. Kabine toplantımızda bölgedeki durumu değerlendirdik.

Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz

Gerek altyapı, gerek iş yerinde ve evlerde ortaya çıkan kayıpları telafi edeceğiz. Ülkemizin pek çok yeri gibi yaşadığımız coğrafyanın gerçeklerini dikkate almayan bir yapılaşma ortaya çıkmıştır

Hep birlikte bizden sonraki nesillere her bakımdan daha güvenli bir Türkiye bırakacağız.

Bekir Pakdemirli kardeşimiz Adana'da çıkan yangın sebebiyle Giresun'dan Adana'ya geçti. Giresun'a Adil Bey'i gönderiyorum. Elektrikteki sıkıntılar sebebiyle Fatih Bey'i de oraya gönderiyoruz. İki Bakanımız da Giresun'a geçecekler. Bir an önce altyapıyla ilgili sıkıntıları da giderelim.

Türkiye'nin kalkınma mücadelesindeki en büyük sıkıntılardan biri enerjideki yüksek orandaki dışa bağımlılığı olmuştur.

Önce yerli ve milli imkanları seferber ederek enerjideki bu dev açığa kısmi de olsa bir çözüm getirmeye çalıştık.

Derin deniz aramaları için ilk sondaj gemimizi alarak Bismillah dedik. Ardından ikinci sondaj gemimizi bu yılın başlarında da üçüncü sondaj gemimizi aldık. Bu derin deniz sondaj gemileriyle dünyanın en büyük filolarından birine sahip olduk. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz çalışmaları engellemek isteyenlere hakkımıza sahip çıkacağımızı gösterdik.

Ege'de de Akdeniz'in en uzun kıyısına sahip ülke olarak çıkarlarımızın gereğini yapıyoruz. Ülkemizin hakkının, hukukunun, çıkarlarının gereğini tereddütsüz şekilde yerine getirdik.

Karadeniz'de dokuzuncu sondajımızda ülkemizin en büyük rezervini bulduk.

320 milyar metreküp rezerve doğal gaz kaynağı keşfettik. Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek.

Ülke tarihinin en büyük kaynağını keşfettik.

Akdeniz'de de benzer haberleri alacağımızı ümit ediyoruz.

Yapılamaz denilen ne varsa yaptık. Cesaret edilemez denilen ne varsa cesaret ettik.

Bedel ödetirler dedikleri ne varsa gerektiğinde bedelini ödeyerek başardık.

Diğer alanlarda ülkemize diş geçiremeyenler hep yaptıkları gibi yine ekonomimize saldırıyorlar.

En zorlu dönemi geride bıraktık, yaptığımız fedakarlıkların bedelini almanın vaktidir.

Tüm dünyanın borç batağına sürüklendiği dönemde Türkiye kendi dengeleri üzerinde kararlılıkla yoluna devam ediyor.

Maruz kaldığımız saldırılara rağmen dimdik durduk, yeni senaryolar peşinde koşmaları şaşırtıcı olmaz.

Navtex’i 27 Ağustos’a kadar uzatmıştık. Nokta mı virgül mü? Buraya şimdi ben bir virgül koyayım.

Yunanistan yetkisiz şekilde kendi NAVTEX mesajını yayınlamıştır. Yunanistan'ın her şeyden önce böyle bir NAVTEX ilanına hakkı yoktur. Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosa atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır.

Bu açıklama, bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır.

Türkiye en küçük bir geri adım atmayacaktır.

Hangi reformu yaparsak yapalım, hangi adımı atarsak atalım Batı bizi hiçbir zaman kendisi gibi görmedi. Bu gerçeği AB tam üyelik sürecinde bizzat yaşamış bir kişiyim. AB ile görüşmelerin hep içinde oldum. Hiçbir zaman dürüst olmadılar.

ABD'deki politikacılar faşist planlarını gizleme gereği dahi duymadılar.

Dikkat ederseniz ben hiç cevap vermedim. Cevap vermesi gereken muhalefet tepkisiz kaldı.

Seçimlerde delikanlıca milletin karşısına çıkıp yarışmaya bile cesaret edemiyorlar.

Milletin iradesi dışında yol ve yöntem arayanların bu ülkeye tek verebildikleri darbe, kaos, fakirlik ve huzursuzluk olmuştur.

Çareyi millete değil de dışarıda arayanlar için bundan daha büyük örnek olabilir mi. Biz Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle 2023'te de milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün yayılma alanları haline dönüştü. Corona virüs ile mücadelemiz sürüyor. Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Temizliğe dikkat etmeyen maskesini takmayan fiziki mesafeye uymayan her kişi sonu ölüme kadar bir tehdit kaynağı haline dönüştüğünü unutmamalıdır.

Milletimden bir kez daha rica ediyorum Türkiye şu illeti yenene kadar lütfen kurallara uyalım. Uymayanları ikaz edelim. TMM yani temizlik maske mesafe. Ama bir de bugün bir şey daha hatırlatacağım. Lütfen şu sigaralarınızı özellikle çöpe atın. Kendi kendinize adeta ölüm fermanını imzalıyorsunuz. Bunu da bir kenara koymanız lazım. Her türlü toplu etkinliğe işte bu sürede ara verelim. Bakınız ben çok çok sevdiklerimin düğünlerine gitmedim.

Hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarını belli bir çizginin altına düşürmeden hiçbirimiz rahata ulaşamayız.