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26.07.2020 - 17:24 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Ayasofya Camii görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Abbas, Ayasofya Camii'in açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Ayasofya Camii görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Abbas, görüşmede, Ayasofya'nın ibadete açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erdoğan'a ve Türk milletine tebriklerini iletti.

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