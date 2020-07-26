Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Ayasofya Camii görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Abbas, görüşmede, Ayasofya'nın ibadete açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erdoğan'a ve Türk milletine tebriklerini iletti.