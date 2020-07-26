26.07.2020 - 17:24 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Ayasofya Camii görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Abbas, Ayasofya Camii'in açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Abbas, görüşmede, Ayasofya'nın ibadete açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erdoğan'a ve Türk milletine tebriklerini iletti.