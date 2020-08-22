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22.08.2020 - 13:43 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğalgaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin’in başarısı olduğunu ifade etti.

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