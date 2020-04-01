01.04.2020 - 22:09 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından corona virüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.
Erdoğan, iletisinde "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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