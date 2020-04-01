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01.04.2020 - 22:09 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından corona virüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı

Erdoğan, iletisinde "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'de dehşetİzmir'in Ödemiş ilçesinde, Levent D. (32) öğle yemeği için geldiği evinde tartıştığı iş yerinden komşusu olan Aysim Erülkeri (28) bıçaklayarak öldürürken, araya giren annesi Nilgün D.yi (51) da ağır yaraladı. Levent D., olayın ardından dördüncü kattaki evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
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