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20.03.2020 - 22:15 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs salgını ile 24 saat özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarını eşi Emine Erdoğan ile birlikte alkışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar" ile video paylaştı. Erdoğan, sağlık çalışanlarını eşi ile birlikte alkışladığı videoda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza selamlar, sevgiler. Her türlü zorluğu, her türlü bu noktadaki sıkıntıya göğüs geren sağlıkçılarımıza, şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler. Sakın sokaklara bu musibeti atlatana kadar çıkmamakta direnelim."

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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