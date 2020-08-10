10.08.2020 - 13:49 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki trafik kazası sonucu şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Antalya'ya Rus turist akınıAntalya Havalimanı'na Rus turistleri taşıyan uçağın bugün saat 03.23'te 519 yolcuyla inmesinin ardından, havalimanında bayram havası esti. Turistler dans gösterileriyle karşılanırken, kente bugün 80 uçak seferiyle 20 binin üzerinde Rus turistin geleceği kaydedildi.