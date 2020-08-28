Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Dağı'nda yapılan operasyonda teröristlere ait mühimmatın imha edilmesi esnasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Erbaş Çetin Ak ve Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde görevine giderken meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.