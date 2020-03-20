20.03.2020 - 11:13 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan 3 askerin ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal gruplar tarafından açılan ateş sonucu şehit olan uzman onbaşılar Ramazan Nayir ve Oğuzhan Taş ile yine İdlib'de rahatsızlanarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey'in ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.
Dikkat çeken an! Cenazeye katılan herkes...Son dakika haberlere göre, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın rahatsızlığı nedeniyle ölen babası Sedi Çomaklı'nın cenazesinde, maske ve eldiven dağıtıldı, cemaat birer metre mesafeyle saf tutarak, namaz kıldı.