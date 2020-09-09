09.09.2020 - 21:10 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşini arayarak taziye dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde şehide Allah'tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.
Pozantı'da evler tahliye ediliyorAdana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu.