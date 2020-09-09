Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde şehide Allah'tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.