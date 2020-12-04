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04.12.2020 - 14:27 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Göl'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

İstanbul'da tuhaf kaza! Başına gelene şaştı kaldıİstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks araç sürücüsü, önündeki kamyonete çarptıktan sonra refüjdeki demir korkulukları parçaladı. Kazada, otomobilin çarptığı kamyonet yola savrularak yan yattı. İki sürücü de kazadan yara almadan kurtulurken Çağlayan istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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