Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika altın ve dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut'taki patlamaya ilişkin "Kardeş Lübnan halkının, Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız." dedi.

Yunanistan-Mısır arasındaki sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını değerlendiren Erdoğan, "Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok." ifadesini kullandı.

"Libya'yla yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, "Özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız." dedi.

Erdoğan, "Şu anda 150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgınıyla ilgili, maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Lübnan'ı sarsan patlama)

Öncelikle Beyrut patlaması tabi neticeleri itibariyle failleri kimdir, henüz bu belirlenmiş değil. Şu anda konuyla ilgili başta Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede ve bizim istihbarat teşkilatımızla yaptığı görüşmede henüz kimdir, hangi kuruluştur, buna benzer alınmış bir bilgi yok. Buna benzer alınmış bir bilgi olmadığı için de bizim 'şunlar yapmıştır' dememiz de özellikle biz siyasilere yakışmaz. Ama bizler de takip ediyoruz. Oradaki kardeş Lübnan halkının, yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Tabi bu gerçekten çok ama çok büyük bir felaket. Biliyorsunuz benzerini rahmetli Hariri zamanında da yaşamıştık. Şimdi bu çok daha ileri seviyede böyle bir şey gerçekleşti. Nitrat kaynaklı olduğu söyleniyor, öbür tarafta füzelerin olduğu depolardan kaynaklı olduğu söyleniyor.

"Çok açık ve net olarak henüz bilgilendirmeler yapıldı" diyemeyiz. Fakat işi bizler de takip ediyoruz. Ve en son Başkan Yardımcım Fuat bey ve Dışişleri Bakanım Lübnan'a ziyarette bulunup yerinde takip ediyorlar. Daha ileri adım da biliyorsunuz bir Koca Yusuf kargo uçağımızla oraya çok çeşitli yardımları gönderdik. Bunların içerisinde askeri diyebileceğimiz birçok yardımlar var.

(Yunanistan-Mısır anlaşması)

Şimdi Yunanistan ile Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Niye yok? Şimdi bir defa buralara baktığımız zaman özellikle Yunanistan'ın yani Libya ile ilgili olarak buradaki kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı? Ne işi var orada? Mısır'ın bir alakası var mı? Yok.

Biz Libya ile böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bunların üzerine atladılar. Şimdi bize oralardan gelen bilgiler de, "biz bunu size karşı yapmış değiliz" gibi bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da biz şu anda Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz. Bakın Merkel benden ricada bulundu. Buradaki sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız dedi. Ben de, "Eğer siz Yunanistan'a diğerlerine güveniyorsanız biz 3-4 haftalığına ara veririz. Ama ben bunlara güvenmiyorum. Göreceksiniz bunlar sözünde durmayacaklar" dedim. Nitekim öyle de oldu. Biz bu arada da Yunanistan'dan onların kendi Dışişleri Bakanı, danışmanları üçlü görüşmeler başlattılar. Almanya - Yunanistan - Türkiye arasında. Bu sözde durmayınca şimdi ne olacak? Biz sondaj çalışmalarına hemen başladık. Barbaros Hayrettin'i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar.

(Piyasalarda yaşanan gelişmeler)

Bakın dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri şöyle bir gözden geçirecek olursanız, başta Amerika olmak üzere Rusya, bunun yanında Avrupa bütün bunlara baktığımız zaman ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. Burada tüm samimiyetimle, ben içerdeki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum. Bize zaten dışardakiler yetiyor. İçerdekiler de pompalama görevi ifa ediyorlar. Çok açık samimi bir şey söylüyorum. Biz 2002 Kasım'ında göreve geldik.

Göreve geldiğimiz zaman sizler de yazılı ve görsel medya olarak size söyleyeceğim rakamlara dikkat edin. 2002'de milli gelirimiz 236 milyar dolardı. Fakat 2019'da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye.

Fert başı milli gelir o zaman 3 bin 581 dolardı ve bu rakam 2019'da 9 bin 127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil noktasında satışlara bakalım. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Yani Türkiye bir tırmanışta. Bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmek istemeyenler var. Ben belgelere dayalı konuşuyorum. Mesela sadece açılan şirket sayılarna bakıyorsunuz 30 bin 842 iken, şu anda 2017 itibariyle 85 bin 265 adet şirket açılmış.

Tabi bazı sıkıntılar yok değil. İhracat 36 milyar dolardı, şu anda 180 milyar dolar. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Ama gözü olup görmeyenler hala bu gerçekleri yansıtmaya çalışıyorlar. Biz tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Göreve geldiğimizde hatırlayın, Türkiye'nin IMF'ye olan borcu neydi? 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013 ne oldu?

Biz IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık. Bizim IMF'ye borcumuz yok, sıfır. Döviz rezervine bakıyorsunuz 27,5 milyar dolardı, şu anda ise 105 milyar dolar. Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız.

Samimiyetle bir şey söylüyorum. Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Ve bu terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik. Bugün neredeyiz? Terörle mücadele ücretsiz yapılmıyor. Ciddi manada harcamalarımız oluyor. Savunma Sanayiinde çok ciddi harcamalar yaptık mı? Yaptık. Bizim savunma sanayinde düşünün, yerli milli de yüzde 20'yken biz bunu yüzde 70'lere çıkardık.

(Muharrem İnce'nin 'parti kuracak' iddiaları)

Bizim içimizden de birileri ayrıldı, parti kurdular. Parti kuruşları nereye varır bilemem. Muharrem Bey'in hakkıdır, nereye varır bilemem. Ama doğal hakkıdır. Eski bir siyasetçidir.

(Bahçeli'nin Akşener'e 'evine dön' çağrısı)

Bahçeli'nin daveti benim yadırgadığım bir davet değildir. Makul bir davettir. Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir davet olabilir. Dağınıklıkta bir şey yok. Terör örgütleri ile el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye uygun düşmüyor. Bundan dolayı bu davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Ülke genelinde bütünleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

(ABD ile PKK'nın petrol anlaşması)

Sayın Trump'a da söyledim. Terör örgütlerine kaynak aktarımı yapmanız bizim bölgemizde ciddi sıkıntılara neden olabilir, bu örgütün ekonomik kaynakları nereden geliyor diye düşünüldüğünde işte kaynak belli. Siz bunlara kalkıp petrol kaynaklarından aktarıyorsunuz ve bunları güç sahibi yapıyorsunuz. Onlar da bunu nereye satıyor? O da enteresan; rejime. Kendileri de gerekli talimatı vereceklerini söylemişlerdi ama şu ana kadar gelen bir olumlu gelişme yok. Takipçisiyiz, takip edeceğiz.

(Altın ve döviz mesajı)

Bu dalgalanmalar her zaman olur. İniş ve çıkışlar olur. Bunların hepsi düzelecek TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum.

(Yeni kısıtlamalar olacak mı?)

Bütün kısıtlamaların hepsi Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara bağlı. Halkımıza sesleniyorum. Ne olur, maske, mesafe ve temizlik buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim ki Allah göstermesin bir sıkıntı yaşamayalım. Dün itibariyle vefat 14. Mesele tabi vaka sayısının düşmesi. Bunu başarmamız lazım. Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız sizler de bize yardımcı olmanız lazım ki bir an önce vaka sayısının düşmesini, vefat sayısının düşmesini hep beraber sağlayalım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunduktan sonra vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.