Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bugün devlet korumasında yetişmiş gençlerden 193'ünün, engellilerimizden 2 bin 140'nın, şehit ve gazi yakınlarımızdan 370'nin atamasını yapacağız. Bu kardeşlerimize görev yerlerinde başarılar temenni ediyorum. Türkiye'nin anayasamızda belirtilen sosyal devlet tezahürü olarak gördüğüm bu uygulamada emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Bizim geleneğimizde devlet kimsesizlerin de kimsesidir. Ailelerini kaybeden evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Tarihimizin en önemli kurumları olan vakıfların hemen tamamının senedinde öksüzlere ve yetimlere sahip çıkma maddesi yer almaktadır. Rahmetli Kazım Karabekir Paşa'nın yetim ve öksüz kalan çocuklara gösterdiği ali cenaplık hafızalarımızdadır. Bu model maalesef devam ettirilememiştir. Hükümete geldiğimizde devlet korumasındaki çocukların adeta balık istifi şeklinde barındırıldığını gördük. Topluma uyum sağlamaktan uzak çocuklarımız ne eğitim alabiliyor ne meslek sahibi olabiliyordu. Çocuklarımızın yetiştirilme modelini baştan sona değiştirdik. Ev düzenine geçtik. 13 bin 524 çocuğumuzun bakımını hazırladığımız bu evlerde sürdürüyoruz. Ailelere destek vererek çocuklarımızın kendi aileleriyle yaşamasını sağladık. 18 yılda verdiğimiz desteklerle 652 bin çocuğumuzun ailelerinin yanında yaşamasını temin ettik.

Son 8 ayda yüzde 86'sı doğrudan annelere olma üzere 6,9 milyar lira destek ödemesi yaptık.

Üzerinde en çok durduğumuz hususlardan bir tanesi de engellilerimizi toplumumuza kazandırma faaliyetidir. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın sosyal hayata katılmaları için ciddi düzenlemeler yaptık. İstihdam meselesinde de devrim niteliğinde adımlar attık. 5 bin 777 olan engelli memur sayısını 58 bin 319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82'ye çıkarttık.

Şehitlerimizin bizlere emanet olan yakınları ve gazilerimizin kalbimizde ayrı yeri vardır. Bilerek isteyerek inancı vazifesi uğrunda ölüme yürümesi kadar büyük fedakarlık yoktur. Daima başımızın tacı olmuşlardır.

AŞI AÇIKLAMASI

Neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın döneminde ne sağlık krizi ne sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk. 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ile ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde aşı sıkıntısı var, biz ise şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için 81 milyar lirayı ayırdık.



