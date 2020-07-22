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22.07.2020 - 15:09 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Ayasofya Camii paylaşımı

Son dakika haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da cuma namazı kılınacak olan Ayasofya Camii ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzalamasının ardından ilk namazın kılınmasına sayılı günler kaldı.

Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararın ardından söz ve müziği Yücel Arzen’e ait “Ayasofya” isimli eser Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve en son Türkçe olarak sanatçılar tarafından seslendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, klibi sosyal medya hesabından “Ayasofya...Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...” ifadeleri ile paylaştı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan son dakika Ayasofya Camii paylaşımı

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