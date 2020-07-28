28.07.2020 - 19:38 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Sümela Manastırı ile ilgili paylaştım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin her değeri gibi Sümela Manastırı’na da biz sahip çıktık." ifadelerine yer verdi.
Ülkemizin her değeri gibi Sümela Manastırı’na da biz sahip çıktık. pic.twitter.com/5vCmpxS3hV— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 28, 2020
Bakan Albayrak'tan dikkat çeken paylaşımHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek