Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin her değeri gibi Sümela Manastırı’na da biz sahip çıktık." ifadelerine yer verdi.

Ülkemizin her değeri gibi Sümela Manastırı’na da biz sahip çıktık. pic.twitter.com/5vCmpxS3hV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 28, 2020