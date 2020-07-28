MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı paylaşımı
ABONE OL
28.07.2020 - 19:38 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Sümela Manastırı ile ilgili paylaştım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin her değeri gibi Sümela Manastırı’na da biz sahip çıktık." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'tan dikkat çeken paylaşımHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kurban Bayramı öncesi çok kritik operasyon! 6 kişilik şebeke çökertildi

Kurban Bayramı öncesi çok kritik operasyon! 6 kişilik şebeke çökertildi

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Arefe Günü resmi tatil mi? - Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanı Koca...

Arefe Günü resmi tatil mi? - Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanı Koca...

Sıradaki Haber