19.01.2021 - 10:03 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Telegram ve BiP'te paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.
"Günaydın kıymetli kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bugün salgın sebebiyle alınan önlemlere riayet ederek gerçekleştirdiğimiz il kongrelerimize, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük ile devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 13.30'da bu illerimize İstanbul'dan bir canlı bağlantı gerçekleştireceğim. Akşam üstü 17.30'da Darüşşafaka Yönetim Kuruluyla bir araya gelerek inşallah bugünkü resmi programlarımızı tamamlayacağız."
Erdoğan, mesajını "Sizi en kalbi duygularımla selamlıyor, bereketli, huzurlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum." temennisiyle tamamladı.
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