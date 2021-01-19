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19.01.2021 - 10:03 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Telegram ve BiP'te paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Telegram ve BiP'te paylaşım

"Günaydın kıymetli kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün salgın sebebiyle alınan önlemlere riayet ederek gerçekleştirdiğimiz il kongrelerimize, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük ile devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 13.30'da bu illerimize İstanbul'dan bir canlı bağlantı gerçekleştireceğim. Akşam üstü 17.30'da Darüşşafaka Yönetim Kuruluyla bir araya gelerek inşallah bugünkü resmi programlarımızı tamamlayacağız."

Erdoğan, mesajını "Sizi en kalbi duygularımla selamlıyor, bereketli, huzurlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum." temennisiyle tamamladı.

 

Evlenme vaadiyle fuhuşa sürüklediler!Adana’da kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 4’ü kadın 9 zanlıdan 6’sı “Kiraz” operasyonunda yakalanıp tutuklandı. “Kiraz” lakaplı kadının şebeke lideri tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp darp ve tehditle fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Genç kadının boynunda kiraz dövmesi olduğu için eskort sitelerinde isminin "Kiraz" olarak geçtiği belirlendi.
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