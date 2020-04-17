Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal'ı anma mesajı

Erdoğan mesajında, "Mümtaz devlet adamı ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edecektir" dedi.