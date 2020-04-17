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HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal'ı anma mesajı
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17.04.2020 - 14:43 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal'ı anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 27. yılını andığı bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal'ı anma mesajı

Erdoğan mesajında, "Mümtaz devlet adamı ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edecektir" dedi.

Sokağa çıkma yasağı öncesi sosyal mesafeli metrelerce et kuyruğuBursa'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar yüzlerce metre et kuyruğu oluşturdu.Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 2 gün sokağa çıkamayıp ihtiyaçlarını karşılamayacak olan vatandaşlar, yasak öncesi kasaplara hücum etti. Et tedarikini yapmak isteyen vatandaşlar kasaplarda yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar saatlerce et alabilmek için kuyrukta bekledi.
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