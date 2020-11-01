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01.11.2020 - 13:24 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ülkelere İzmir teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremi nedeniyle dayanışma mesajı ileten ülkelere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ülkelere İzmir teşekkürü

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Twitter hesabından ülkelerin bayraklarıyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğandan ülkelere İzmir teşekkürü

Vatandaşlar dikkatlice takip etti! İzmir'de çarpıcı görüntüİzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katı çöküp yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda mahsur kaldığı belirtilen kediyi kurtarmak için arama kurtarma ekipleri, itfaiye aracının sepetiyle 7’nci kata çıktı. Dairede kediye ulaşamayan ekip, dönüşte, bir alt katın balkonunda asılı olan Türk bayrağını aldı, öpüp katlayarak aşağı indirdi.
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