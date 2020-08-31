Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Vira Bismillah' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bu geceden itibaren VİRA BİSMİLLAH diyerek denizlere açılan, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak olan tüm balıkçılarımıza bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum.