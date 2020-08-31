31.08.2020 - 22:33 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Vira Bismillah' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışını sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "VİRA BİSMİLLAH" diyerek kutladı. Erdoğan, paylaşımında balıkçılarımız için bereketli bir sezon diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Bu geceden itibaren VİRA BİSMİLLAH diyerek denizlere açılan, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak olan tüm balıkçılarımıza bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum.
Bu geceden itibaren VİRA BİSMİLLAH diyerek denizlere açılan, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak olan tüm balıkçılarımıza bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum. pic.twitter.com/tozk17CBGt— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 31, 2020
Kocael'de balıkçılar ‘Vira bismillah’ dediKocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda toplanan yüzlerce kişinin alkışları eşliğinde denize açılarak "Vira Bismillah" dediler. Gece 00.00 itibariyle ağlarını denize bırakacak olan balıkçıların havai fişek gösterileri eşliğinde limandan ayrılışları ise havadan görüntülendi.