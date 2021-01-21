Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘yüzde 50+1’ yorumu: Bekleyenler hiç kusura bakmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale il kongrelerine yapılan canlı bağlantıda konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

DEĞİŞİKLİK OLACAK: Şubat sonuna kadar tüm il kongrelerini yaparak, büyük kongre hazırlıklarımızı nihayete erdireceğiz. Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Bundan sonraki il kongrelerimizde de görev değişiklikleri mutlaka olacaktır. Davası hak olanın yardımcısı Hak’tır. Hak olan davada zafer de muhakkaktır.

MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ: AK Parti, 83 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayacak gönül genişliğine, hizmet şevkine, mücadele azmine sahiptir. Unvanı olsun veya olmasın herkesin davamıza yapacağı bir katkısı mutlaka vardır. Milletin kurduğu, milletin yaşattığı, milletimizin hizmetkârı olan partimize yakışan, sahada ülkemizdeki her bir bireyin desteğini alabilecek seviyeye ulaşmaktır... Türkiye’yi yeniden eski kriz, kaos, baskı ve sefalet günlerine döndürmenin hesaplarını yapanlara meydanı asla bırakmayacağız.

TEK PARTİ FAŞİZMİ: Rahmetli Menderes’in öncülüğünde geçtiğimiz, milletin değerlerine dayalı çok partili siyasi hayatla birlikte ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hâlâ özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Rahmetli Özal’ın Türkiye’yi dünyanın itibarlı ve seçkin ülkeleri arasına sokmak için başlattığı reformları kabullenemeyenlerin yaşadıkları savrulmaları da biliyoruz. Ve nihayet AK Parti’nin 18 yıllık iktidarında Türkiye’yi demokraside ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz.

O YOLU TAMAMEN KAPATTIK: Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda kendilerine biçilen roller üzerinde elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığının sebebi budur. Milletten, demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek, bu yolu tamamen kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye artık ülkenin yönetimi teslim edilemez. Milletin gönlüne girmenin yolu da onun değerleriyle barışık olmaktan, ona umut vermekten, projeleriyle göz doldurmaktan geçiyor.

HER TÜRLÜ YARIŞA HAZIRIZ: İçinden geçtiğimiz şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye’yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üst seviyesine çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Varsa bizimle bu konularda rekabet edecek birileri, onlarla her türlü yarışa hazırız. Buna karşılık yalan ve iftira üzerine kurulu, anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır.

SKANDALLARIYLA YÜZLEŞEMEYENLER: Milletimize saygımız gereği yalanlarını ve iftiralarını ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız. Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlâksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyor ve buna inanıyoruz. Bunları kendi karanlıkları ve çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz. Türkiye’nin boş laflara, kuru gürültülere, sahte heyecanlara değil gerçek icraatlara ihtiyacı var.

‘Aşılamada 1 milyon aşıldı’



Şu an itibariyle aşılamada 1 milyonu aştık. Bizler için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımızla başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden aşı programımıza inşallah kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz. Tam anlamıyla inşallah bundan kurtulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte aşılanmış olsak da olmasak da önlemlere riayet edin. Devlet, millet dayanışmasıyla sabırla kararlılıkla bu zorlu süreci beraberce aşacağımıza inanıyorum.