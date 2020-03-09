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09.03.2020 - 10:49 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetiyle günübirlik çalışma ziyareti için Brüksel'e gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ziyaretinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ziyaret hakkında bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle, bugün (9 Mart), Brüksel'e günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın de iştirak edeceği görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmelerin yanısıra göç konusunun da gündemde yer alacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulleri de planlanmaktadır." denildi.

 

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