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13.03.2020 - 14:57 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü. Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı.

CUMA SONRASI MEZARLIK ZİYARETİ

Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğanın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğanın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğanın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğanın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem

Büyükçekmece’de faciadan saniyelerle kurtuluş kameradaBüyükçekmece’de bir inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken kamyon devrilmeden 5 saniye önce anne ve çocuğunun kamyonun yanında geçtiği görüldü. Kamyon sürücüsü, cam kırılarak dışarı çıkarıldı.
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