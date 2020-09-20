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20.09.2020 - 07:00 |

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sorunları diyalog ile çözmek niyetindeyiz

Macron’un Türkçe paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sorunları diyalog ile çözmek niyetindeyiz

Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz. Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz.”

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